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Choc a Paternò: piede di maiale tra i rifiuti vicino a una fontana pubblica

La segnalazione di alcuni residenti: “Zona trasformata in una micro discarica”. Chiesto l’intervento urgente degli operatori ecologici.

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2026 16:53
Choc a Paternò: piede di maiale tra i rifiuti vicino a una fontana pubblica -
Paternò
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Nuova segnalazione di degrado urbano a Paternò, questa volta tra via Sant’Anna e via Montecenere, dove alcuni residenti hanno denunciato la presenza di rifiuti abbandonati accanto a una fontana pubblica.

A suscitare particolare indignazione è stato il ritrovamento di resti animali, tra cui un piede di maiale lasciato all’interno di una busta di plastica insieme ad altri sacchi dell’immondizia. Le immagini inviate alla redazione mostrano una situazione definita dai cittadini “indecorosa” e “igienicamente pericolosa”.

“Quella fontana sembra ormai diventata una micro discarica. Siamo arrivati a un livello di cultura medievale”, racconta amareggiato il residente che ha effettuato la segnalazione.

Oltre al forte disagio per chi vive nella zona, i residenti temono anche conseguenze dal punto di vista sanitario, soprattutto con l’arrivo delle alte temperature. La presenza di rifiuti organici e resti animali potrebbe infatti attirare insetti, cattivi odori e animali randagi.

I cittadini chiedono adesso un intervento rapido degli operatori ecologici per la bonifica dell’area e maggiori controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Diversi residenti invitano inoltre chi assiste a episodi simili a documentare e segnalare immediatamente la situazione agli uffici comunali competenti e alla Polizia Municipale, così da accelerare gli interventi di pulizia e prevenire nuovi casi di degrado urbano.

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