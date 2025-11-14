Christmas Town, l’incendio non ferma la magia: la manifestazione a Le Ciminiere confermata dal 6 dicembre al 6 gennaio

CATANIA – C’è grande dispiacere in città per l’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto uno dei padiglioni delle Ciminiere, quello che ospitava i teatri grandi. Una struttura simbolica e di valor...

CATANIA – C’è grande dispiacere in città per l’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto uno dei padiglioni delle Ciminiere, quello che ospitava i teatri grandi. Una struttura simbolica e di valore architettonico, diventata nel tempo uno dei luoghi più amati per eventi e spettacoli.

Nonostante il grave danno, gli organizzatori di Christmas Town, l’evento natalizio atteso ogni anno da migliaia di visitatori, hanno confermato che la manifestazione si svolgerà regolarmente. La macchina organizzativa è già al lavoro per rimodulare tutte le attività previste.

«Stiamo riprogrammando gli spettacoli in teatri più piccoli, aumentando il numero delle repliche per garantire comunque l’esperienza a tutti i visitatori» spiegano gli organizzatori, esprimendo profondo rammarico per la perdita definitiva del padiglione “che per anni è stato la casa di sorrisi, applausi ed emozioni”.

Ma lo spirito del Natale non si spegne.

«Il periodo più bello dell’anno è alle porte» si legge nella nota ufficiale, «e abbiamo ancora tanti sogni da regalare a grandi e piccini. Ci stiamo preparando a vivere insieme a voi la magia del Natale, più determinati che mai».

La manifestazione, dunque, rimane confermata dal 6 dicembre al 6 gennaio, sempre all’interno del complesso fieristico Le Ciminiere, con un programma rivisto ma ricco di atmosfera e appuntamenti.

La magia di Christmas Town – assicurano gli organizzatori – continuerà comunque. Sempre