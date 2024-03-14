95047

CI LASCIA GIOVANNONE, STORICO VOCALIST DEL BANACHER DI ACI CASTELLO E DEL MCINTOSH DI CATANIA

La comunità musicale di Catania è in lutto per la scomparsa di "Giovannone", noto come lo storico vocalist del Banacher di Aci Castello e del McIntosh di Catania. La sua voce unica e coinvolgente ha s...

A cura di Redazione Redazione
14 marzo 2024 11:56
CI LASCIA GIOVANNONE, STORICO VOCALIST DEL BANACHER DI ACI CASTELLO E DEL MCINTOSH DI CATANIA -
News
Condividi

La comunità musicale di Catania è in lutto per la scomparsa di "Giovannone", noto come lo storico vocalist del Banacher di Aci Castello e del McIntosh di Catania.

La sua voce unica e coinvolgente ha segnato un'era accompagnando attraverso generazioni di divertimento e emozioni.

I social media sono stati invasi da messaggi commoventi e ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e ascoltare Giovannone.

Tra questi, il messaggio di Pietro risuona particolarmente: "Alla voce di tutti i momenti leggeri in discoteca, dei pomeriggi giovani, dei no stop, delle serate al McIntosh, del Banacher… grazie per averci fatto divertire, ballare e sballare con le tue vocine buffe. Al nostro Giovannone. Sono veramente tanti quelli che non ti dimenticheranno."

I funerali in onore di Giovannone si terranno oggi, 14 Marzo, alle ore 18:00, nella chiesa San Pietro e Paolo in via Siena a Catania.

Le sue esibizioni indimenticabili continueranno a vivere nei nostri ricordi e nelle nostre playlist.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, amici e fan. Che il suo spirito libero e la sua musica continuino a ispirare generazioni future.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047