"Ci pensiamo noi a ricoprire le buche visto che al Comune non interessa"
Lo sfogo (amaro) di un residente che, questa mattina, si è dato da fare nelle vie Boccaccio e Vespucci
95047.it “Ci pensiamo noi ad otturare le buche, visto che ad un mese dalla nostra segnalazione nessuno dal Comune si è degnato di venire fino a qui. Se ne fregano”. Sfogo - amaro - di un cittadino che si è rivolto alla nostra redazione per far sapere che, questa mattina, ci ha pensato lui a coprire alcune buche, le più profonde, che si trovano in via Boccaccio e via Vespucci. “Voglio informare 95047.it per fare sapere a tutti che qui o provvediamo da soli oppure non accade niente - ci dice il signor Emiliano D., che questa mattina si è armato di secchiello e buona volontà -: in questi giorni non vi dico quante macchine ci hanno lasciato cerchioni e gomme. Io pago le tasse e pretendo, come tutti i cittadini di essere tutelato”.
Per la cronaca, le buche sono state momentaneamente coperte con pezzi di cemento di frantumato. Non durerà molto, ovviamente. Ma, in fin dei conti, molto meglio che niente.