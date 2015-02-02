"Ci pensiamo noi a ricoprire le buche visto che al Comune non interessa"

Lo sfogo (amaro) di un residente che, questa mattina, si è dato da fare nelle vie Boccaccio e Vespucci

95047.it “Ci pensiamo noi ad otturare le buche, visto che ad un mese dalla nostra segnalazione nessuno dal Comune si è degnato di venire fino a qui. Se ne fregano”. Sfogo - amaro - di un cittadino che si è rivolto alla nostra redazione per far sapere che, questa mattina, ci ha pensato lui a coprire alcune buche, le più profonde, che si trovano in via Boccaccio e via Vespucci. “Voglio informare 95047.it per fare sapere a tutti che qui o provvediamo da soli oppure non accade niente - ci dice il signor Emiliano D., che questa mattina si è armato di secchiello e buona volontà -: in questi giorni non vi dico quante macchine ci hanno lasciato cerchioni e gomme. Io pago le tasse e pretendo, come tutti i cittadini di essere tutelato”.

Il risultato non è male

Per la cronaca, le buche sono state momentaneamente coperte con pezzi di cemento di frantumato. Non durerà molto, ovviamente. Ma, in fin dei conti, molto meglio che niente.