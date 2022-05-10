CI SIAMO, IL GIRO D’ITALIA 2022 PRONTO A AL PASSAGGIO DI PATERNÒ: INVIACI LE TUE FOTO 95047.IT LE PUBBLICHERÀ!
CI SIAMO!!Fra poche ore il Giro d'Italia farà il suo festoso passaggio a Paternò.La partenza della quarta tappa del Giro d'Italia, giorno 10 Maggio 2022 è prevista alle 12,25 da Avola 172 chilometri...
CI SIAMO!!
Fra poche ore il Giro d'Italia farà il suo festoso passaggio a Paternò.
La partenza della quarta tappa del Giro d'Italia, giorno 10 Maggio 2022 è prevista alle 12,25 da Avola 172 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Rifugio Sapienza) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia.
Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.
La Carovana del Giro d’Italia si ferma a Paternò portando con sè divertimento, colore, animazione e tanti gadget.
L’appuntamento è per martedi 10 maggio alle ore 14.02 in Piazza Umberto il passaggio della Carovana, solitamente, anticipa di circa novanta minuti quello della corsa ciclistica.
PERCORSO PATERNESE
L'arrivo dei ciclisti a PONTE BARCA a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 15.33 e le 15.52.
PATERNO’ – VIA NAZARIO SAURO TRA LE ore 15.44 e le ore 16.04
Il percorso cittadino prevede il seguente passaggio
- della via G. Verga, che si innesta con la S.P. 58 –
- Via G. Verga
- Piazza Vittorio Veneto
- Via Santa Caterina
- Piazza Santa Barbara
- Piazza Umberto
- Via Nazario Sauro
- Rotatoria tra Corso Italia,
- Via Nazario Sauro,
- Vie Dei Coralli
- Via Della Comunità Europea,
- Via Delle Arti e Dei Mestieri
- Via Delle Arti e Dei Mestieri, quale prolungamento della S.P. 229/II ( strada direzione per S.M. di Licodia)
Il gruppo si dirigerà poi verso Santa Maria Di Licodia (15.52 - 16.13.
L'arrivo sull'Etna al Rifugio Sapienza , a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 16.58 e le 17.31
95047.it: ha deciso di proporre una gustosa iniziativa a tutti i lettori ed agli utenti, i quali potranno mandarci in tempo reale le foto della carovana rosa (ma non solo, tutte le immagini sull'evento saranno gradite), indicando nome, cognome.(OBBLIGATORIO)
95047.it pubblicherà il materiale nell'apposita galleria fotografica, attraverso le sue pagine social.
Un'iniziativa volta ad arricchire ed a rendere partecipi di questo grande momento di sport tutti coloro che vorranno partecipare.
Per mandare le foto è possibile utilizzare l email [email protected] oppure attraverso il nostro servizio Whatsapp al 393 9504777