“CIACK SI GIRA” A CATANIA: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER LA SERIE “VANINA”
Catania è set di riprese cinematografiche e, per consentirne lo svolgimento, giovedì e venerdì prossimi la circolazione stradale sarà regolamentata in due tratti della via San Giuseppe La Rena (S.p. 5...
Catania è set di riprese cinematografiche e, per consentirne lo svolgimento, giovedì e venerdì prossimi la circolazione stradale sarà regolamentata in due tratti della via San Giuseppe La Rena (S.p. 53) nella periferia sud.
Più in dettaglio, l’ordinanza emessa dalla Città metropolitana di Catania dispone che nei giorni 15 e 16 maggio, dalle 8 alle 18, il tratto di S. p. 53 compreso tra lo Stradale Primosole e la S. p. 53/Variante resterà precluso al transito veicolare e pedonale; la medesima strada, nel tratto denominato via San Francesco La Rena (tra la S. p. 53/Variante e la via Smeriglio), potrà essere percorsa a singhiozzo, in modalità stop and go, per intervalli della durata massima di quindici minuti per ogni ciak.
Il percorso alternativo avverrà attraverso le strade limitrofe con limiti di velocità. Garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti in loco ed ai mezzi di soccorso.
Le riprese cinematografiche riguardano la seconda stagione della serie TV “Vanina-Un Vicequestore a Catania”, di Davide Marengo e Riccardo Mosca.