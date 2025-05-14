“CIACK SI GIRA” A CATANIA: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER LA SERIE “VANINA”

Catania è set di riprese cinematografiche e, per consentirne lo svolgimento, giovedì e venerdì prossimi la circolazione stradale sarà regolamentata in due tratti della via San Giuseppe La Rena (S.p. 5...

A cura di Redazione 14 maggio 2025 09:31

