CIAO DARWIN NEWS SUL CONCORRENTE INFORTUNATO: IL COMUNICATO MEDIASET

In questi giorni ha fatto il giro del web la notizia relativa all’infortunio di un concorrente di Ciao Darwin. Un ragazzo, come riportato da Tvblog.it, si sarebbe ferito proprio durante la partecipazi...

In questi giorni ha fatto il giro del web la notizia relativa all’infortunio di un concorrente di Ciao Darwin. Un ragazzo, come riportato da Tvblog.it, si sarebbe ferito proprio durante la partecipazione al programma.

Lo stesso sarebbe stato addirittura ricoverato in ospedale perché, dopo aver preso parte al gioco dei rulli di Genodrome, ha riportato due fratture: una al perone e l’altra alla tibia.

Da qui, quindi, la decisione degli autori dello show di Paolo Bonolis di sospendere questo match che, pur essendo uno dei popolari, ha causato diversi danni tra i partecipanti di Ciao Darwin. Il concorrente che si è ferito è stato contattato da Mediaset, e stamattina di lui la rete ha voluto fornire le prime notizie.

Mediaset, con un comunicato stampa rilasciato oggi, ha voluto informare i telespettatori e i media di aver preso i primi contatti formali con il concorrente che si è infortunato a Ciao Darwin.

La rete ha sentito la famiglia e a questa ha voluto manifestare la propria vicinanza e il rammarico per quanto accaduto. Mediaset, inoltre, si è messa a disposizione dei familiari “Per tutto quanto il necessario”. A questi, in fine, è stato comunicato “Di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio”.

Quando si è saputo che Ciao Darwin questa settimana non sarebbe andato in onda molti, come vi abbiamo raccontato qui, hanno pensato che ci potessero essere gli infortuni avvenuti dietro alla messa in pausa del programma. In realtà, come è stato specificato poi, lo show di Paolo Bonolis non verrà trasmesso per altri motivi.

La rete ha pensato bene di concedere una tregua alla trasmissione per sfruttare il suo ritorno anche, e sopratutto, in termini di ascolti. Ciao Darwin, quindi, ritornerà sugli schermi il 3 maggio.