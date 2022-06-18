“CIAO ELENA”, LA DEDICA A ELENA DEL POZZO DI EROS ROMAZZOTTI AL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO

Ciao Elena! La piccola che non aveva compiuto ancora 5 anni, uccisa dalla madre a Mascalucia, è stata ricordata ieri sera su Rai1 durante il concerto di piazza del Plebiscito, a Napoli, per i 30 anni...

Eros Ramazzotti ha duettato con il collega sulle note di Più bella cosa, al termine della performance il cantautore romano ha rivolto uno sguardo al cielo ed ha salutato la piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre (Martina Patti) ad appena 4 anni in provincia di Catania. Un gesto che è stato salutato da una caloroso applauso.

Nel corso della serata evento sono stati ricordati tante illustri personalità che hanno scritto pagine indelebili della storia di Napoli. Da Diego Armando Maradona a Totò passando per Mario Merola. D’Alessio non ha dimenticato anche un grande cantante da sempre innamorato del capoluogo campano, Lucio Dalla che cantò Caruso.

Tra i numerosi ospiti Fiorello, Amadeus, Mara Venier, Alessandro Siani oltre il figlio dell’artista napoletano, LDA, protagonista dell’ultima edizione di Amici.

La scelta di Eros Ramazzotti è piaciuta molto ai telespettatori di “Gigi, uno come te-30 anni insieme”: tanti, tantissimi, i commenti di elogio e stima apparsi su Twitter nei confronti del cantante 58enne, che non ha mai nascosto la propria sensibilità. E non è la prima volta che irrompe nella cronaca nera italiana. Già nel 2006, dal palco di Sanremo, lanciò un messaggio per il piccolo Tommy, Tommaso Onofri, altro caso di cronaca che straziò l’Italia.