“CIAO MAMMA, QUESTO È IL MIO NUOVO NUMERO”: ECCO IL MESSAGGIO TRUFFA

L’allerta proviene da una signora sul cui telefono è arrivato un sms che avvisava il cambio di numero della figlia in quanto il telefono era rotto. Ma non era cosi. Il telefono della figlia funzionava e non aveva neppure cambiato il numero.

“Ciao mamma, il mio cellullare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare. Mi mandi un messaggio su Whatsapp? Grazie mille”.

In realtà si tratta di un tentativo di truffa in circolazione da alcuni mesi.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali.

Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente.

Il consiglio

Non rispondere al messaggio, cancella la conversazione e, se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica.