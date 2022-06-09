95047

“CICCAmu di rispettare la nostra città”, campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria Riccardo Perciato

"CICCAmu di rispettare la nostra città" .É la campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria e Riccardo Perciato, due candidati nella lista di Paternò on Mannino a sostegno del sindaco Nino...

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2022 12:04
"CICCAmu di rispettare la nostra città" .

É la campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria e Riccardo Perciato, due candidati nella lista di Paternò on Mannino a sostegno del sindaco Nino Naso.

"In occasione della campagna elettorale anziché fare grandi manifesti, abbiamo preferito investire su ciò che è utile e che aiuta a migliorare e mantenere il decoro urbano.

Abbiamo ideato e fatto realizzare da due grandi artisti paternesi, Nino Cannone e Rosanna Tartaresu, dei posaceneri da esterno che doneremo ad alcune attività commerciali e punti di ritrovo ,affinché attraverso un piccolo gesto ognuno di noi possa contribuire a mantenere pulita la nostra Paternò.

La città è nostra e tutti dobbiamo averne cura perciò... "CICCAmu di rispettare la nostra città".
Ringraziamo tutte le attività commerciali che hanno accolto questa iniziativa e coloro che vorranno accoglierla nei prossimi giorni."

