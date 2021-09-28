CICLISMO: AL VIA OGGI DA AVOLA, IL GIRO DI SICILIA

Il Giro di Sicilia Eolo, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, prenderà il via oggi, martedì 28 settembre da Avola per concludersi dopo quattro frazioni a Mascali venerd...

Il Giro di Sicilia Eolo, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, prenderà il via oggi, martedì 28 settembre da Avola per concludersi dopo quattro frazioni a Mascali venerdì 1 ottobre.

Tanti campioni del ciclismo internazionale al via come l’enfant du pays Vincenzo Nibali, vincitore di quattro grandi giri (Giro d’Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre Classiche Monumento (Il Lombardia 2015, 2017, Milano-Sanremo 2018), il britannico Chris Froome (Giro d’Italia 2018; Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017; Vuelta a España 2011, 2017), lo spagnolo Alejandro Valverde (Vuelta a España 2009, quattro Liège-Bastogne-Liège, cinque Freccia Vallone e campione del mondo su strada nel 2018), il francese Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France (2016 e 2017) e vincitore della Maglia a Pois nel 2019, e gli americani Joe Dombrowski, vincitore di tappa all’ultimo Giro d’Italia, e Brandon McNulty (Il Giro di Sicilia 2019).

Ci saranno anche Lorenzo Fortunato, trionfatore sullo Zoncolan nella tappa 14 della Corsa Rosa 2021, Simone Velasco (Trofeo Laigueglia 2019), il danese Mattias Skjelmose Jensen, grande rivelazione dell’ultimo UAE Tour (6^ nella generale), il 20enne campione di Puerto Rico Abner Gonzalez, Thymen Arensman, 21 anni, 3^ della cronometro finale della Vuelta a España, e il 19enne Alastair MacKellar.

LE QUATTRO MAGLIE DI LEADER

Maglia Rossa/Gialla, leader della classifica generale, sponsorizzata da Regione Siciliana, che ricorda con i colori della Sicilia, alternando rosso e giallo

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Valsir, che richiama le tonalità della terra, delle vigne e del celeberrimo frutto secco siciliano

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Work Service Group

LE QUATTRO TAPPE

1A Tappa: AVOLA – LICATA 179 KM

2A Tappa: SELINUNTE (CASTELVETRANO) - MONDELLO (PALERMO) 173 KM

3A Tappa: TERMINI IMERESE - CARONIA 180 KM

4A Tappa: SANT’AGATA DI MILITELLO - MASCALI 180 KM

COPERTURA TV

In Italia ogni giorno su RAI Sport +HD tre ore di diretta dalle 13.20 alle 15.20. In Italia come nel resto del continente europeo, Il Giro di Sicilia Eolo sarà trasmesso anche da Eurosport ed Eurosport Player, in diretta dalle 13.20 alle 15.20. In Sud America diretta della corsa su ESPN (13.20 - 15.20) mentre in Messico e America Centrale TUDN trasmetterà le immagini in differita. Infine, diretta su GCN+ ogni giorno per gli utenti che si trovano in Europa, Sudest Asia, Subcontinente indiano, Nord America, Australia, Giappone, Medio Oriente e Africa.

CONFERENZA POST TAPPA

Al seguente link - valido per tutte le tappe - sarà possibile seguire la conferenza stampa del vincitore e della classifica generale: https://rcspressconference2021.morescreens.eu

La conferenza stampa non ha un orario preciso di inizio ma tendenzialmente avverrà circa mezz'ora dopo la fine della tappa.

IL NUOVO SITO DE IL GIRO DI SICILIA EOLO

Nuovo portale internet per Il Giro di Sicilia Eolo, con una veste grafica chiara e intuitiva, una navigazione ancora più veloce, tanti contenuti dinamici, news e foto, e una nuova sezione video con contenuti sempre più emozionanti per i nostri tifosi.

Il nuovo sito vuole essere ancora più vicino agli appassionati di ciclismo, soprattutto nei momenti chiave della corsa. Dalle prime ore del mattino gli utenti potranno trovare tutte le ultime info sulla tappa del giorno.

Scorrendo la pagina sarà possibile trovare la planimetria della tappa, i video della tappa, il media center e il rimando ai profili social della corsa.

Un live dedicato sia in italiano che in inglese. Scopri il nuovo sito: https://ilgirodisicilia.it/