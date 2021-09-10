CICLISTA DI ORIGINE PATERNESI IERI INVESTITO DA UN PIRATA DELLA STRADA A BELPASSO: È GRAVE

Un uomo in bici è stato investito, in territorio di Belpasso, da una vettura che non si è fermata a prestargli soccorso.È accaduto intorno alle ore 16,30 di ieri, 09 settembre 2021, sulla strada prov...

Un uomo in bici è stato investito, in territorio di Belpasso, da una vettura che non si è fermata a prestargli soccorso.

È accaduto intorno alle ore 16,30 di ieri, 09 settembre 2021, sulla strada provinciale 134 in territorio di Valcorrente frazione di Belpasso nella strada che collega il centro commerciale con il territorio di Motta Sant'Anastasia.

Il 46enne nato a Paternó e residente a Motta è stato tamponato da un veicolo.

Il mezzo investitore, molto probabilmente un'autovettura, si è allontanata subito, e sul posto sono giunti, oltre al 118, la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi con particolare attenzione per risalire, tramite la scena dell'investimento e le telecamere della zona, al pirata della strada.

Per l'uomo vista la gravità delle ferite, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nel campo attiguo al luogo del sinistro per essere stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso.

L'uomo s ha avuto un grave trauma cranico e toracico ed è stato trasferito alla Rianimazione del Policlinico.