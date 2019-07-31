CICLISTA TRAVOLTO E UCCISO DA CAMION TRA CATANIA E LENTINI

Tragedie nelle strade Siciliane.A perdere la vita ieri intorno alle 9 è stato il catanese Salvatore Stella di 76 anni. L'uomo in sella alla sua bici stava percorrendo la Strada statale 385 quando all'...

Tragedie nelle strade Siciliane.

A perdere la vita ieri intorno alle 9 è stato il catanese Salvatore Stella di 76 anni. L'uomo in sella alla sua bici stava percorrendo la Strada statale 385 quando all'incrocio con la Statale 194, in contrada Coda Volpe è stato travolto da un autocarro che procedeva in direzione Lentini.

L'impatto, malgrado la frenata del pesante mezzo visibile sul selciato, è stato inevitabile.

L'anziano ciclista è stato sbalzato dalla bici per una decina di metri ed è morto sul colpo.

Immediati i soccorsi giunti sul posto grazie all'intervento dello stesso conducente del mezzo ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, al confine tra i territori di Lentini e Catania, l'uomo era già cadavere.