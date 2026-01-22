Ciclone “Harry”, Fiorello commosso in diretta: “Scene impressionanti in Sicilia, è un disastro senza precedenti”

"Amici e parenti mi stanno descrivendo scene impressionanti del ciclone che ha devastato la costa orientale dell'isola, in particolare a Letojanni e Giardini Naxos ristoranti e attività non esistono p...

"Amici e parenti mi stanno descrivendo scene impressionanti del ciclone che ha devastato la costa orientale dell'isola, in particolare a Letojanni e Giardini Naxos ristoranti e attività non esistono più.

Nella notte è successo davvero di tutto… Mandiamo tutti un pensiero e un grande abbraccio alla Sicilia, è un disastro senza precedenti".

Fiorello apre la nuova puntata de La Pennicanza con un momento di partecipazione e vicinanza alla Sicilia.

Nel programma radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, si passa poi alla geopolitica internazionale: "Macron, con i suoi occhiali, gliele ha suonate a Trump, sfoderando anche un inglese con accento francese. Tra l'altro Trump è arrivato in ritardo perché l'Air Force One è dovuto tornare indietro e si è presentato con l'Air Force Two. Hanno anche l'Air Force Three ma è un Ryanair. Trump ha detto anche che rinuncerebbe alla Groenlandia, ma solo in cambio degli occhiali di Macron".

Immediato il collegamento con il Quirinale per avere un commento dal finto presidente Mattarella: "Un abbraccio presidenziale a tutte le terre siciliane, sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto. Quello che sta succedendo tra Trump e Macron è inammissibile. Ma cosa c'entra la politica internazionale con un bicchiere di vino? Trump sta sbagliando tutto.

Se io dicessi che non sono d'accordo con il Venezuela cosa farebbe, mi metterebbe un dazio del 300% sul cannolo? Io l'ho ghostato su Instagram, ho cambiato la foto profilo con una bottiglia di Sassicaia. Lui mi ha mandato un direct message di fuoco, io gli ho risposto 'hey broski, stay chill'. Lui cuoricino, io messaggio vocale con 'lesgoski'. Ora devo andare dal sarto presidenziale, mi ha sbagliato l'orlo della kandura.

Tra una settimana ho una visita di Stato negli Emirati Arabi e voglio essere impeccabile, ho fatto fare anche il copricapo".

Spazio infine alla televisione: "Stasera ci sono i 30 anni di Porta a Porta! Bruno Vespa è il Papa laico dei giornalisti… chissà se stasera saremo anche lì". Parte un botta e risposta telefonico tra Fiorello che imita Vespa, mentre il vero Bruno Vespa, a sorpresa negli studi de La Pennicanza, imita se stesso: "Buonasera buonasera, ecco lo champagne.

Poi arriva Bruno Vespa, poi Toni Servillo, poi gli elettori di Calenda… basta una sedia e c'è un nuovo ospite. Il terzo segreto di Fatima! Appuntamento stasera alle 21:46, subito dopo i pacchi".