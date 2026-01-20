Ciclone “Harry” sulla Sicilia: picco tra sera e notte, allerta per piogge, vento mareggiate e neve oltre il metro sull’Etna

l vortice ciclonico responsabile della violenta ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale continuerà a influenzare le condizioni meteo anche nelle prossime ore. Le piogge, moderate...

l vortice ciclonico responsabile della violenta ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale continuerà a influenzare le condizioni meteo anche nelle prossime ore. Le piogge, moderate ma a tratti abbondanti sui settori orientali esposti ai venti umidi di scirocco, raggiungeranno il loro picco tra il tardo pomeriggio e la prima nottata, quando è atteso il transito del sistema temporalesco a “V-shaped”, attualmente al largo delle coste tunisine, capace di determinare ulteriori rovesci intensi e locali temporali.

Il ciclone mediterraneo denominato formalmente “Harry” sta in queste ore raggiungendo il massimo della sua intensità. Il minimo al suolo, intorno ai 997 hPa, è posizionato a ridosso della Tunisia e continua a pilotare estesi corpi nuvolosi verso la nostra isola. Le province maggiormente colpite restano quelle di Catania, Siracusa e Ragusa, dove sono in atto precipitazioni intense ed estese, mentre spostandosi verso ovest i fenomeni risultano più sporadici o localizzati. La situazione resterà critica per tutta la sera e la notte di mercoledì 21, con particolare attenzione al messinese ionico e ai Peloritani, dove gli accumuli di pioggia potrebbero risultare ingenti.

Ancora in peggioramento lo stato del mare, che resterà molto mosso o agitato fino a sera, con forti mareggiate lungo la costa ionica, in particolare tra Catania e Taormina, dove le onde potranno raggiungere anche i 6-7 metri. Sulla costa settentrionale il moto ondoso sarà molto sostenuto, con onde fino a 3-4 metri tra palermitano e messinese tirrenico, mentre solo dalla notte è atteso un lento e graduale miglioramento.

Sul fronte dei venti, tra le 19:00 e le 22:00 è previsto il picco sulla costa ionica, con raffiche tempestose prossime o superiori ai 100-110 km/h. Nelle ore notturne è attesa una progressiva attenuazione, ma con forti correnti di grecale anche sulla costa tirrenica del palermitano occidentale e nel nord trapanese.

Intanto continua a farsi sentire la presenza del pulviscolo sahariano, che conferisce al cielo una tipica colorazione giallastra e provoca piogge intrise di limo. Anche la neve che sta cadendo copiosa sull’Etna, a partire dai 1500 metri di quota, potrebbe assumere una tonalità simile. Al momento gli accumuli si attestano intorno ai 50-60 centimetri tra il Rifugio Sapienza e Piano Provenzana, ma a fine evento potrebbero superare il metro di altezza, con una temporanea risalita della quota neve prevista in serata.

Per la giornata di domani si prevede un quadro in graduale miglioramento, anche se con cielo ancora spesso nuvoloso e la possibilità di locali rovesci sparsi.