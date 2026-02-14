Ciclone Oriana, bollettino Aeronautica Militare: allerta meteo in Sicilia con temporali intensi fino a domenica sera

Allerta Meteo per il passaggio del Ciclone Oriana sull’Italia, che determina “precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale“, e venti intensi con raffiche fino a burrasca forte e mare agitato. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 14 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 14/02/26. In considerazione del transito del ciclone denominato Oriana, persistono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale: fino alla sera di oggi, sabato 14 febbraio 2026, sul Lazio ;

per tutta la giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, sulla Puglia centromeridionale;

fino alla mattina di domani, domenica 15 febbraio 2026, sulla Campania. Persistono venti forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste esposte: dai quadranti meridionali sulla Puglia , con particolare riferimento al settore centromeridionale della regione, e per tutta la giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026;

da nord-ovest sulla Sardegna, con particolare riferimento al settore occidentale della regione, e fino al pomeriggio di domani, domenica 15 febbraio 2026. Persiste, infine, fino a tutta la giornata di domani, domenica 15 febbraio 2026, stato del mare da molto agitato a grosso su Mar e Canale di Sardegna, in estensione, dalle prime ore e per tutta la giornata di domani, domenica 15 febbraio 2026, allo Stretto di Sicilia. Dalla serata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, e fino alla sera di domani, domenica 15 febbraio 2026, si prevedono, infine, precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia. I temporali saranno accompagnati da locale attività elettrica e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.