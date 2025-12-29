Cimitero di Paternò, cancelli chiusi senza avvisi: la protesta di un cittadino con gravi difficoltà di deambulazione

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, alla redazione di 95047.it è arrivata una nuova segnalazione firmata in merito alla chiusura dei cancelli principali del Cimitero Monumentale di Paternò, gi...

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, alla redazione di 95047.it è arrivata una nuova segnalazione firmata in merito alla chiusura dei cancelli principali del Cimitero Monumentale di Paternò, già al centro di una protesta documentata nelle ore mattutine.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata dal dott. Carmelo Fallica, cittadino paternese, che denuncia l’assenza di comunicazioni e i gravi disagi causati, soprattutto a persone con difficoltà motorie e agli anziani.

LA LETTERA

«Buongiorno.

Oggi, lunedì 29 dicembre, NON festivo, i responsabili del Cimitero Monumentale di Paternò hanno deciso, senza nessun preavviso, senza uno “straccio” di comunicazione affissa agli ingressi, di aprire solamente l’ingresso adiacente la strada che porta al Santuario della Madonna della Consolazione. Un grave e irrispettoso gesto nei confronti del sottoscritto, con gravi difficoltà di deambulazione, e per le persone anziane che, come me, hanno voluto riporre un omaggio floreale sulla tomba dei propri cari. Credo fortemente che la forza per arrivare al viale Santa Barbara mi sia stata concessa dalla mia adorata mamma. Desideroso di sapere quale sia stato il problema, attendo risvolti che, certamente, 95047.it saprà decifrare. Un senso di sdegno va a chi, in ogni motivo, abbia avuto il barbaro coraggio di fare ciò.» Dr. Carmelo Fallica – Paternò

IL FATTO DEL MATTINO

La lettera si inserisce in un contesto già emerso nella mattinata odierna, quando diversi cittadini avevano segnalato la chiusura dei cancelli principali del cimitero, con accesso consentito esclusivamente dall’ingresso laterale, quello che conduce verso il Santuario della Madonna della Consolazione.

Una situazione che avrebbe creato disagi evidenti a chi si era recato al camposanto per far visita ai propri cari, soprattutto a persone anziane e con difficoltà di deambulazione, in una giornata feriale e senza alcuna comunicazione preventiva affissa agli ingressi.

IN ATTESA DI CHIARIMENTI

Alla luce delle segnalazioni ricevute, 95047.it resta in attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli uffici competenti o dell’amministrazione comunale, ribadendo la disponibilità a pubblicare eventuali repliche o spiegazioni, nel rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati su servizi essenziali e luoghi di particolare valore umano e simbolico.