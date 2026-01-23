Cimitero di Paternò, nuovi loculi allagati dopo la pioggia: la segnalazione dei cittadini

PATERNÒ – Allagamenti, mancanza di adeguati sistemi di drenaggio e timori per la conservazione dei loculi. È quanto segnalato al cimitero “nuovo” di Paternò, in via Balatelle, dopo le piogge intense d...

PATERNÒ – Allagamenti, mancanza di adeguati sistemi di drenaggio e timori per la conservazione dei loculi. È quanto segnalato al cimitero “nuovo” di Paternò, in via Balatelle, dopo le piogge intense degli ultimi giorni.

La segnalazione arriva da Barbara Fallica, cittadina di Paternò, che insieme ad altre famiglie denuncia una situazione di forte disagio riscontrata nella mattinata odierna. Dopo tre giorni di chiusura del cimitero a causa del maltempo, infatti, l’accesso ad alcune aree non è stato possibile a causa della presenza di acqua accumulata fino a superare la caviglia.

Secondo quanto riferito, la criticità non sarebbe riconducibile esclusivamente alle abbondanti piogge. I nuovi loculi risultano infatti suddivisi in due parti realizzate da ditte diverse: nella prima sarebbero stati predisposti gli scarichi per il deflusso dell’acqua, mentre nella seconda tali scarichi non sarebbero presenti, così come mancherebbero i tombini, con il conseguente accumulo dell’acqua piovana.

Una situazione che genera forte preoccupazione tra i familiari dei defunti per il rischio di infiltrazioni e umidità all’interno dei loculi, con possibili danni alle bare. La stessa Barbara Fallica racconta come la sua famiglia abbia già vissuto un’esperienza simile: circa tre mesi fa si è resa necessaria la traslazione dei resti di un familiare, a seguito delle gravi condizioni di umidità riscontrate all’interno di un loculo più vecchio, dove l’acqua sarebbe penetrata dal tetto compromettendo la bara nel giro di pochi anni.

Nonostante venga comunemente definito cimitero nuovo, secondo la segnalazione la struttura presenterebbe diverse carenze, tanto da risultare, sotto alcuni aspetti, meno curata rispetto al cimitero storico. I cittadini lamentano inoltre che, a fronte di costi elevati sostenuti per le concessioni cimiteriali, mancherebbero completamenti fondamentali come le balate, oltre a un’adeguata manutenzione.

Le problematiche, riferiscono le famiglie coinvolte, sarebbero già state segnalate al Comune e ai responsabili competenti, ma non si tratterebbe di un episodio isolato: gli allagamenti si sarebbero verificati anche in passato, senza una soluzione definitiva.

Da qui l’appello affinché si intervenga con urgenza, per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro in un luogo che dovrebbe garantire rispetto e dignità ai defunti e serenità ai loro familiari.