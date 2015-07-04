95047

Cimitero monumentale sotto assedio: non c’è pace nemmeno per i morti

Tanta incuria, cedimenti e fontane devastate. Rubata una grande croce da una cappella: opera di una setta satanica?

A cura di Anthony Distefano
04 luglio 2015 09:22
Paternò
95047.it Così come abbiamo titolato, non c’è pace nemmeno per i morti. Al cimitero monumentale la situazione non è delle migliori. Provare a fare un giro diventa persino deprimente: da una parte c’è l’incuria da parte di chi pulisce (che senso ha raccogliere i fiori secchi e buttarli di lato per essere raccolti chissà quando?); dall’altra una condizione strutturale non certo delle migliori (qua e là, lungo i viali, si scorgono pezzi di lapidi e marmi abbandonati ai bordi della promenade); nel mezzo, anche alcuni furti che diventano inspiegabili.

La porta d'ingresso della cappella forzata dai balordi(clicca per ingrandire)
Come quello avvenuto ai danni di una cappella: ignoti hanno forzato la porta d’ingresso rubando una bellissima croce in legno. “Vergogna, anche con i morti se la prendono”, il commento dei proprietari della cappella. La croce non avrà un valore economico inestimabile: ed allora, perché rubarla? Non è da escludere che possa trattarsi di un gesto legato alle sette sataniche. Così è se vi pare. Di sicuro, è una cosa meschina.

Ma il tour al cimitero monumentale non finisce qui. Già, perché diventa una impresa trovare anche una fontanella “utilizzabile” per riempire qualche bottiglia e dare refrigerio a

Una pseudo-fontana
qualche fiore deposto sulle tombe dei cari: sono stati rubati, infatti, anche i rubinetti nella maggior parte dei casi. Tanti auguri.

