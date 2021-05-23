CINA, MILIARDARIO ACQUISTA UN CLUB E COSTRINGE L’ALLENATORE A FAR GIOCARE IL FIGLIO DI 126 KG
Una storia piuttosto singolare arriva dal campionato cinese.Più precisamente, dalla seconda divisione nota come China League One.Il ricco imprenditore HeShihua ha recentemente acquistato lo Zibo Cuju....
Più precisamente, dalla seconda divisione nota come China League One.
Il ricco imprenditore HeShihua ha recentemente acquistato lo Zibo Cuju. Tra le ‘disposizioni’ dettate dal nuovo patron ce n’è una particolare.
Il neo numero 1 del club, infatti, ha esplicitamente imposto che venga schierato titolare il proprio figlio con tanto di numero 10 sulle spalle.
Il tecnico della squadra Hongyi Huang ha dovuto assecondare la richiesta del presidente. Eccezion fatta per il caso di clientelismo, il ragazzo pesa ben 126 kg. Non esattamente il peso forma di un atleta, particolarmente se giocatore di calcio
Il club naviga tristemente in ultima posizione con 1 punto dopo 5 partite e solo un gol segnato.
⚡️Çin 2. Ligi (Jia League) ekiplerinden Zibo Cuju'yu satın alan milyarder işadamı HeShihua, 126 kilo olan oğlunu takıma aldırdı ve teknik direktöre sahaya sürdürdü.
❌Zibo Cuju, Jia League'de A Grubu'nda 5 maçta 1 puanla son sırada yer alıyor. pic.twitter.com/s1zTidGWyV
