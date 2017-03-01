Cinema a 2 euro prorogato per 3 mesi: ecco le nuove date
Buone notizie per i cinefili e in particolare per chi ama guardare i film sul grande schermo. Cinema2Day - promozione che consente di acquistare a soli due euro il biglietto per tutti i film in programmazione nelle sale cinematografiche convenzionate, ogni secondo mercoledì del mese - sarà prorogato per tre mesi.
Ad annunciarlo, su Twitter, è il ministro della Cultura Dario Franceschini.
Le prossime tre date di Cinema2Day saranno l'8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio.
E' possibile consultare l'elenco delle sale che aderiscono al programma sul sito www.cinema2day.beniculturali.it