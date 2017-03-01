95047

Cinema a 2 euro prorogato per 3 mesi: ecco le nuove date

01 marzo 2017 12:57
Paternò
News
Buone notizie per i cinefili e in particolare per chi ama guardare i film sul grande schermo. Cinema2Day - promozione che consente di acquistare a soli due euro il biglietto per tutti i film in programmazione nelle sale cinematografiche convenzionate, ogni secondo mercoledì del mese - sarà prorogato per tre mesi.

Ad annunciarlo, su Twitter, è il ministro della Cultura Dario Franceschini.

Le prossime tre date di Cinema2Day saranno l'8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio.

E' possibile consultare l'elenco delle sale che aderiscono al programma sul sito www.cinema2day.beniculturali.it

 

