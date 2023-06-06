CINEMA IN FESTA 2023, BIGLIETTI A SOLI €3,50: TUTTE LE SALE CHE ADERISCONO A CATANIA

l via la seconda edizione estiva di Cinema in Festa. Un‘occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo davvero speciale. L’iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David...

l via la seconda edizione estiva di Cinema in Festa. Un‘occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo davvero speciale. L’iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Cinema in Festa è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

La seconda edizione partirà domenica 11 Giugno e si concluderà giovedì 15 Giugno, con tutte le nuove e vecchie uscite del periodo.

Tra i film in palinsesto ci sono i blockbaster Flash, pellicola in uscita tragata Dc Comics, e La Sirenetta, il live action del capolavoro Disney già in sala e che sta facendo ottimi incassi. Nella settimana di Cinema in Festa ci saranno anche: Renfield con protagonista Nicolas Cage, Fast and Furios 10 e Transformers.

Provincia di Catania

AcirealeMultisala MargheritaAcirealeSpadaroBelpassoThe Space – BelpassoCaltagironeMultisala PoliteamaCaltagironeSala KarolCaltagironeCinema ArtanisCataniaMultisala AristonCataniaMultisala KingCataniaMultisala Lo Po’CataniaMultisala PlanetFiumefreddo di SiciliaMultisala MacherioneGiarreCine Teatro GaribaldiGiarreEdenMascaluciaModernoMisterbiancoTrinacriaMisterbiancoUci Cinemas CataniaRipostoMusmeciSan Giovanni La PuntaCinestar – I PortaliScordiaMetropol