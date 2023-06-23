CINEMA REVOLUTION 2023: FILM ITALIANI ED EUROPEI A SOLI 3,50€ PER TUTTA L’ESTATE!

Dall’11 giugno al 21 settembre una stagione straordinaria di film e promozioni. Oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia Con un investimento di circa 20 milioni di euro, il Ministero della cultura...

Dall’11 giugno al 21 settembre una stagione straordinaria di film e promozioni. Oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia Con un investimento di circa 20 milioni di euro, il Ministero della cultura promuove la campagna “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”, che trasforma i mesi più caldi dell’anno in una stagione straordinaria di film e promozioni. I dettagli dell’iniziativa sono stati annunciati dal Sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, alla Casa del Cinema di Roma di fronte ad una platea composta da principali rappresentanti del mondo cinematografico. Alla conferenza stampa erano presenti Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e audiovisivo, Mario Lorini, Presidente di ANEC, Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori ANICA, Simone Gialdini, Presidente di Cinetel.

CINEMA REVOLUTION è un’iniziativa fortemente voluta da tutte le componenti del comparto cinematografico, dai produttori ai distributori fino agli esercenti, con oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia. La campagna avrà luogo nell’arco dei tre mesi estivi, da giugno al settembre, durante i quali si potrà assistere in sala a nuove uscite di film italiani, europei e internazionali e sarà possibile guardare i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. Il ricchissimo programma delle proiezioni è già disponibile su cinemarevolution.it

“Un messaggio forte, sostenuto da un grande investimento: le sale sono importanti presidi sociali e culturali, riteniamo – afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura, Lucia Borgonzoni – che sostenerle sia un dovere e per questa estate abbiamo messo a punto un gioco di squadra che vede il Governo e l’intero sistema cinematografico italiano scendere in campo per la loro ripartenza. Ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione del progetto ed invito il pubblico a vivere un’estate magica all’insegna di CINEMA REVOLUTION che, ne sono certa, sarà un successo”.