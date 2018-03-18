Cinemadays: torna il cinema a 3 euro!

Il Ministero per i Beni Culturali ha annunciato che anche nel 2018 avrà luogo l’iniziativa Cinemadays, grazie al quale si potrà andare al cinema pagando i biglietti 3 euro a persona per i film i 2D e 5 euro per quelli in 3D.

La campagna Cinemadays 2018 è stata ideata e sviluppata dal Mibact in collaborazione con l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (Anica).

L’ingresso scontato sarà disponibile dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. In questo modo si mira a portare utenti nei cinema anche nelle stagioni in cui si solitamente concentrano meno ingressi.

Dal 9 al 15 agosto, inoltre, grazie aCinemadays si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica.

Nei prossimi giorni sarà online un sito con l’elenco di tutti i cinema aderenti. Si prevede, in ogni caso, un’adesione ampia come è accaduto in occasione delle scorse edizioni di Cinemadays.