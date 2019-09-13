CINQUE ARRESTI IN UNA VASTA OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO LA BANDA TERRORE DELL'ACESE

È in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania finalizzata alla cattura di cinque persone indagate dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica dei reati di rapina a...

È in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania finalizzata alla cattura di cinque persone indagate dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica dei reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione.

I cinque fanno parte di un commando che tra il maggio e il luglio 2018 ha perpetrato una serie di rapine ai danni di istituti di credito ed esercizi commerciali nella zona dell’acese, il cui modus operandi seguiva una connotazione ben definita che prevedeva l’utilizzo di armi da fuoco, il volto travisato e una particolare efferatezza nell’esecuzione delle azioni criminali.