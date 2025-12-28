Cinque auto di lusso rubate scoperte nelle campagnr alle spalle del cimitero di Catania

Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri ha consentito di recuperare cinque autovetture di grossa cilindrata, tutte oggetto di furto, che erano state accuratamente nascoste in una zona isolat...

Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri ha consentito di recuperare cinque autovetture di grossa cilindrata, tutte oggetto di furto, che erano state accuratamente nascoste in una zona isolata della città, verosimilmente in attesa di essere immesse nel mercato illecito estero.

Nel primo pomeriggio del 25 dicembre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, il Nucleo Elicotteri di Catania ha individuato dall’alto una presenza anomala di veicoli di alta gamma lungo una stradina di campagna alle spalle del cimitero di Catania.

Le autovetture, in apparente buono stato di conservazione, erano state abilmente occultate tra la fitta vegetazione, all’interno di un fondo pubblico difficilmente accessibile e lontano da sguardi indiscreti.

Una volta individuate le auto, gli elicotteristi hanno mantenuto l’area costantemente sotto osservazione, fornendo in tempo reale indicazioni precise ai colleghi del Nucleo Radiomobile, chiamati a intervenire “da terra”.

Dall’alto, l’equipaggio ha guidato i militari lungo la stradina di campagna, segnalando l’accesso più sicuro e il punto esatto in cui le autovetture erano state occultate tra la vegetazione.

L’intervento coordinato ha permesso di raggiungere rapidamente il sito senza disperdere elementi utili alle indagini, confermando sul posto quanto emerso dal monitoraggio aereo.

Un’azione corale che testimonia l’efficacia della sinergia operativa tra i reparti dell’Arma, in cui il controllo dall’alto e l’intervento sul terreno si sono integrati in modo tempestivo e decisivo, trasformando un’intuizione investigativa in un recupero concreto e immediato.

I successivi riscontri hanno confermato che i veicoli rinvenuti erano tutti provento di furti denunciati nei giorni precedenti in diverse zone del centro e della fascia costiera cittadina.

Le modalità di occultamento, la scelta del luogo e la tipologia delle autovetture fanno ritenere che i mezzi fossero stati temporaneamente stoccati in attesa di essere trasferiti altrove, secondo un modus operandi riconducibile a gruppi criminali specializzati nel traffico illecito di veicoli, spesso destinati a mercati oltreconfine.

Le autovetture recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar, il cui intestatario non è stato al momento rintracciato e che è stata pertanto affidata a una ditta specializzata per la custodia.