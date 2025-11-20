Circonvallazione di Catania, incidente coinvolte tre autovetture e una donna ferita

Mattinata di disagi oggi, mercoledì 20 novembre 2025, lungo la SS121 – circonvallazione di Catania in direzione capoluogo, proprio di fronte al negozio Scaringi, dove si è verificato un incidente che...

Mattinata di disagi oggi, mercoledì 20 novembre 2025, lungo la SS121 – circonvallazione di Catania in direzione capoluogo, proprio di fronte al negozio Scaringi, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli.

Secondo le prime informazioni in nostro possesso, un furgone avrebbe tamponato una Citroën C3, che a sua volta sarebbe stata coinvolta in un secondo impatto con una Audi A4.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Citroën, rimasta ferita nell’urto.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e trasportata in codice giallo all’ospedale di Paternò per ulteriori cure e accertamenti del caso. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Il sinistro ha causato rallentamenti sulla carreggiata in direzione Catania, con la circolazione che ha registrato forti disagi fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.

Aggiornamenti in corso.