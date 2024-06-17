CIRCUMETNEA. TRATTA CATANIA-PATERNÒ: NUOVI ORARI E SERVIZI SOSTITUTIVI DISPONIBILI DA OGGI

A partire da oggi, lunedì 17 giugno 2024, il servizio ferroviario subirà significative modifiche per consentire il proseguimento dei lavori di ampliamento della metropolitana.I treni non partiranno pi...

A partire da oggi, lunedì 17 giugno 2024, il servizio ferroviario subirà significative modifiche per consentire il proseguimento dei lavori di ampliamento della metropolitana.

I treni non partiranno più dalla stazione Borgo. Questo cambiamento è stato necessario per permettere ai lavori della metropolitana di procedere senza ostacoli. Per i nostalgici, però, il servizio ferroviario continuerà regolarmente sulla tratta Paternò-Randazzo.

Entra in vigore oggi il nuovo programma di esercizio ferroviario per la tratta Paternò-Riposto. I passeggeri possono scaricare il nuovo orario ferroviario dal seguente link:

Nuovo Orario Ferroviario dal 17 Giugno 2024

Servizi Sostitutivi con Autobus

Per garantire la continuità del servizio tra Paternò e Catania, saranno attivati autobus sostitutivi per i treni aventi origine o destinazione Paternò e Adrano. Gli orari e i percorsi delle autolinee sostitutive sono disponibili per il download al seguente link:

Orari e Percorsi Autobus Sostitutivi