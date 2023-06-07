“CIRO RICCI È MORTO”: L’ATTORE LO CONFERMA ALL’ETNA COMICS

Adesso è ufficiale: Ciro Ricci è morto. La conferma arriva direttamente dall’attore napoletano Giacomo Giorgio, ospite dell’undicesima edizione di Etna Comics, durante l’incontro con il pubblico del f...

Adesso è ufficiale: Ciro Ricci è morto. La conferma arriva direttamente dall’attore napoletano Giacomo Giorgio, ospite dell’undicesima edizione di Etna Comics, durante l’incontro con il pubblico del festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop in corso di svolgimento a Catania.

A quanti speravano di rivedere in vita il figlio del potente boss Don Salvatore Ricci, nella serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia, l’attore ha rivelato tra la delusione generale: “Mare Fuori, come tutte le cose, ha un inizio e una fine e anche un percorso, con l’ingresso di tanti bravissimi nuovi attori. Ciro è una colonna, quindi è chiaro che lo vedrete sempre e ci sarà ancora nella quarta stagione, ma in forma diversa. Ci sarà sotto forma di ricordo”.

Parole che hanno scatenato l’accesa reazione del pubblico in sala, a cui ha poi spiegato: “Mare Fuori mi ha dato la possibilità di fare altre cose, di interpretare altri ruoli, che spero abbiate voglia di vedere”.

Ciro Ricci dunque non è vivo e non tornerà in carne e ossa. Una rivelazione fatta ai visitatori di Etna Comics che va a smentire le indiscrezioni trapelate, soprattutto nelle ultime settimane, che avevano tenuto accese le speranze dei telespettatori. Indiscrezioni alimentate dal fatto di non aver mai visto il suo funerale.