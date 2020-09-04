CITTADINANZA ONORARIA DI PALERMO A DON CERAVOLO

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha conferito, al Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino, la Cittadinanza onoraria a don Gaetano Ceravolo, "manifestando stima e ammirazione per l'impegn...

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha conferito, al Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino, la Cittadinanza onoraria a don Gaetano Ceravolo, "manifestando stima e ammirazione per l'impegno profuso nello svolgimento della sua missione spirituale e umana, quale reggente del santuario di Santa Rosalia". Per don Ceravolo, reggente del Santuario dal 2011, è 'ultima celebrazione nel giorno della Festività di Santa Rosalia: lascerà, infatti, la città per trasferirsi in Sardegna. Questa la motivazione riportata nella determinazione sindacale: "Per avere vissuto e vivere la dimensione comunitaria della dedizione e devozione alla Santa Patrona, coniugando la missione della Chiesa e la realtà dell'uomo nel mondo contemporaneo, rinnovando le scelte evangeliche e attingendo agli stimoli dei segni dei tempi. Per la cura incessante del Santuario di Santa Rosalia e di tutto lo spazio umano e naturalistico di Monte Pellegrino, punto di riferimento di fede, per l'intera comunità palermitana in tutte le differenti espressioni e sensibilità, promuovendo, con entusiasmo e profondo amore, il culto religioso per la Santuzza e la conoscenza del Santuario e della sua storia. Per il doveroso riconoscimento, accanto al suo impegno religioso e civile appassionato e infaticabile, dell'affetto per la comunità cittadina, tanto complessa quanto vitale e viva, e del profondo legame con Palermo. Perché pur lontano fisicamente continui a vivere la dimensione comunitaria della nostra Città". (ANSA).