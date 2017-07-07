CITTADINO BELPASSESE SCOMPARSO DA GIORNI: SINDACO LANCIA UN APPELLO

A Belpasso non si hanno più notizie di uomo, Nuccio Marletta, sparito da giorni dal paese.Ne dà notizia il sindaco Carlo Caputo, che sul suo profilo Facebook lancia un appello:"L'uomo nella foto si ch...

A Belpasso non si hanno più notizie di uomo, Nuccio Marletta, sparito da giorni dal paese.

Ne dà notizia il sindaco Carlo Caputo, che sul suo profilo Facebook lancia un appello:"L'uomo nella foto si chiama Nuccio Marletta. E' un cittadino belpassese scomparso da piu' di una settimana. Chi ha notizie avvisi le forze dell'ordine. Grazie".

Pare che l’uomo si trovasse in una comunità di Caltagirone.