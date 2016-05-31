Il Tennis Club Romano si qualifica alle finali del Sud-Italia

Gran bella prestazione degli Under 7 e Under 8

95047.it Piccoli grandi passi. Piccole grandi soddisfazioni. Con il secondo posto provinciale ottenuto nel mese di aprile permetterà al Tennis Club Romano dei piccolissimi Under 7 (red) di partecipare alle finali di macro area del Sud-Italia. “Un risultato prestigioso per il nostro club”, spiega un maestro navigato come Massimo Romano. Il torneo si svolgerà a Reggio Calabria dal 1°giugno. Per un soffio, non hanno ottenuto, invece, la qualificazione gli Under 8 (orange) che hanno comunque ottenuto un buon terzo posto ai campionati provinciali.

Dello staff tecnico, oltre a Massimo Romano, fanno parte Enzo Pappalardo e Giusy Spatafora. Mentre i piccoli campioni in erba della squadra Under 7 sono: Emanuele Romano, Giulia Bonaccorso, Simone Condorelli, Robert Foti e Michele Amato. Degli Under 8: Daniele Licari, Edoardo Costa, Alessandro Palermo e Michele Emmanuele.