COCA-COLA, LOTTO RITIRATA: “SAPORE SGRADEVOLE E CON LIVELLI CONCENTRATI DI SOLFITI”

Si tratta del lotto L170329863M con scadenza 28/09/2017, prodotto da Coca Cola HBC Italia srlcon sede dello stabilimento a Marcianise (CE). Il richiamo, annnuciato dal Ministero della Salute, per “il...

Si tratta del lotto L170329863M con scadenza 28/09/2017, prodotto da Coca Cola HBC Italia srlcon sede dello stabilimento a Marcianise (CE). Il richiamo, annnuciato dal Ministero della Salute, per “il rischio di presenza di allergeni” non dichiarati

ECCO IL COMUNICATO:

Coca‑Cola HBC Italia S.r.l., con sede in Piazza Indro Montanelli 30 Sesto San Giovanni 20099, sta provvedendo a richiamare una quantità limitata di bottiglie di Coca‑Cola in formato 1,5 L prodotta nello stabilimento di Marcianise (CE) che coinvolge il lotto L170329863M e solo questo formato, distribuita nella zona di Salerno, Cosenza, Potenza e Matera a causa di una non conformità di produzione. Il contenuto del limitato numero di bottiglie ha un sapore molto sgradevole, un aspetto molto denso e livelli concentrati di caffeina, acido fosforico e solfiti.

Ci scusiamo per l’inconveniente causato e vi invitiamo a verificare il numero di lotto riportato sul tappo o sul collo della bottiglia: qualora corrispondesse a quello coinvolto, vi invitiamo a non consumare la bevanda e a riconsegnare la bottiglia nel punto vendita in cui l’avete acquistata.

Siamo davvero spiacenti e stiamo procedendo a questo richiamo perchè i nostri prodotti e i nostri consumatori sono per noi prioritari.



Numero Verde: 800.836000