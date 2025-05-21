COCAINA PER OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO: FERMATO A CATANIA UOMO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dei servizi intensificati di contrasto ai traffici illeciti nei punti nevralgici del capoluogo etneo, hanno arrestato un uomo trovato in po...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dei servizi intensificati di contrasto ai traffici illeciti nei punti nevralgici del capoluogo etneo, hanno arrestato un uomo trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di cocaina.

Il fermo è avvenuto a seguito di un controllo stradale effettuato da una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. I militari hanno notato un’autovettura che procedeva con un’andatura sospetta, caratterizzata da manovre improvvise e sorpassi pericolosi. Il conducente, un soggetto originario della provincia di Trapani, è stato immediatamente fermato.

Durante l’identificazione, l’uomo ha mostrato segni evidenti di nervosismo, inducendo i finanzieri ad effettuare una perquisizione sul posto sia del veicolo che della persona.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti due panetti, per un peso complessivo di circa 2,1 kg, con impressa l’effige di un peperoncino. I successivi controlli con narcotest hanno confermato che la sostanza contenuta era cocaina.

Il carico sequestrato, se immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre mezzo milione di euro di proventi illeciti.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il sequestro e l’arresto, disponendo la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività costanti condotte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania a tutela della legalità e in particolare della salute dei cittadini, con un’attenzione speciale verso la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.