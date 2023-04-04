CODACONS: AUMENTI RECORD PER COLOMBE, PREZZI SU DEL +31,8%. UOVA DI CIOCCOLATO: +15,4%

Complice l’impennata dei prezzi delle materie prime e il caro-energia, i listini di colombe pasquali e uova di cioccolato sono letteralmente schizzati alle stelle, con supermercati e negozi che hanno...

A cura di Redazione 04 aprile 2023 12:01

