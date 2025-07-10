95047

Code chilometriche sulla SS121 per mezzo pesante in panne

Code chilometriche sulla SS121 per mezzo pesante in panne

10 luglio 2025 18:18
Misterbianco 10 luglio 2025 – Traffico rallentato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 121, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Centro e lo svincolo Misterbianco Sieli, in direzione Paternò.

Fortunatamente, non si è trattato di un incidente stradale: a causare i disagi è stato un mezzo pesante rimasto in avaria.

A seguito del guasto, la circolazione è stata limitata alla sola corsia di sorpasso.

Questo ha provocato un notevole rallentamento del traffico, con code che si sono formate a partire dalla zona della circonvallazione di Catania, in prossimità dello svincolo di immissione sulla superstrada.

Le autorità competenti sono intervenute per gestire la viabilità e per la rimozione del mezzo, al fine di ripristinare il normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.

