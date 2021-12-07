COL BRACCIO FINTO NELL’HUB VACCINALE, IL MEDICO NO VAX ACCUSA I GIORNALISTI: "MI AVETE ROVINATO LA VITA"

"Mi avete rovinato la vita": Guido Russo, il dentista biellese che l’altro giorno si è presentato a fare il vaccino anti-Covid con un braccio finto di silicone, risponde così ai giornalisti che suonan...

"Mi avete rovinato la vita": Guido Russo, il dentista biellese che l’altro giorno si è presentato a fare il vaccino anti-Covid con un braccio finto di silicone, risponde così ai giornalisti che suonano al campanello della sua casa, in un paesino dell’Alto Biellese. «Andate via, chiamo i carabinieri», si limita ad aggiungere l’uomo, balzato agli onori delle cronache per il gesto che gli è costato una denuncia per truffa.

L’uomo, 57 anni, sospeso dall’albo dei medici odontoiatri perché non vaccinato, aveva affisso sulla porta del suo studio il cartello «esibizione del Green pass solo volontaria».

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella prenderà provvedimenti contro l'odontoiatra che si è presentato a un centro vaccinale con una protesi al silicone applicato su un avambraccio.

«Quando abbiamo appreso che un cittadino si era recato in un centro vaccinale con un arto in silicone - si legge in una nota - abbiamo pensato ad un ennesimo delirante espediente per ottenere il green pass. Saputo che si trattava di un odontoiatra iscritto al nostro Ordine Provinciale abbiamo provato uno sdegno profondo».

La categoria dei medici e dei dentisti ha dato tanto in questi 2 anni di pandemia e ora - prosegue la nota - il nostro Codice di Deontologia e il nostro Giuramento ci impongono di evitare anche al di fuori dell’esercizio della professione ogni atto che leda il decoro e la dignità della professione.

Agiremo con tutti i possibili mezzi per perseguirlo disciplinarmente».