COLLEGA PULISCE L’ARMA E PARTE UN COLPO, POLIZIOTTO SICILIANO MUORE AL POLIGONO

Un poliziotto è morto durante un'esercitazione di tiro al poligono di Soddì, nell'Oristanese, colpito da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un collega.

La vittima si chiamava Sergio Di Loreto, era assistente capo coordinatore della polizia di Stato ed era in servizio all'ufficio automezzi della Questura di Agrigento, città dove era nato.

Il poliziotto era arrivato da qualche giorno in Sardegna per partecipare il corso di aggiornamento scorte al Caip di Abbasanta. Oggi è andato con altri colleghi al poligono di Soddì.

L'incidente, a quanto pare, è avvenuto nelle fasi di pulizia di un'arma: a un collega sarebbe partito inavvertitamente un colpo che ha raggiunto Di Loreto tra addome e petto.

Il poliziotto è stato subito soccorso dai colleghi e poi trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale di Ghilarza, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Di Loreto aveva lavorato al reparto scorte della Questura di Roma e poi a quello del Viminale, per poi tornare ad Agrigento, dove lavorava all'ufficio automezzi della Questura.

Lascia una moglie e due figli. "Equilibrio e Sicurezza si stringe attorno alla famiglia del collega - ha detto all'ANSA il segretario nazionale del sindacato di polizia Es, Vincenzo Chianese - era un collega scrupoloso, stimato e ben voluto da tutti, un grande professionista". (ANSA).