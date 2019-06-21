COLLESANO, SEI INSEGNANTI SOSPESE PER MALTRATTAMENTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Procura della Repubblica di Termini Imerese, in provincia di Palermo, ha emesso un’ordinanza del GIP del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di sei insegnanti di un istituto dell’infanzia di...

Le vittime sono gli alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Vengono eseguite misure interdittive della sospensione dall’esercizio dell’insegnamento per dodici mesi a carico di 3 insegnanti e per nove mesi nei confronti degli altri 3.

Le indagini, da parte dei Carabinieri di Collesano dopo le segnalazioni e informazioni assunte sul territorio e successivamente confermate da alcuni genitori, hanno consentito di documentare sistematici e quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in danno dei bambini frequentatori di tre classi della scuola dell’infanzia di Collesano.