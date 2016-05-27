Colpi di spranga contro la vetrata del Compro oro

E’ accaduto questa mattina in via Vittorio Emanuele: ma il tentativo di rubare i preziosi esposti in vetrina è fallito (foto repertorio)

95047.it E’ accaduto tutto in pieno giorno, attorno alle 10.30 di questa mattina. In due a bordo di uno scooter si sono fermati all’altezza di un vendo/compro oro di via Vittorio Emanuele e con una mazza hanno tentato di frantumare la vetrata provando a rubare i preziosi che si trovavano esposti. L’azione non è andata a buon fine ed i due sono scappati via sempre a bordo dello scooter. La medesima tattica era stata utilizzata lo scorso anno sempre ai danni della stessa attività commerciale.

I carabinieri, giunti sul posto, indagano sull’accaduto.