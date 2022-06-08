COLPITI DALL’EMERGENZA COVID, ARRIVA IL “BONUSICILIA PER GLI AMBULANTI”: CHI PUÒ FARE RICHIESTA

Dalla Regione in arrivo contributi a fondo perduto per sostenere le attività commerciali ambulanti, danneggiate dall’emergenza Covid 19. Si tratta del "BonuSicilia commercio ambulante".I contributi sa...

Dalla Regione in arrivo contributi a fondo perduto per sostenere le attività commerciali ambulanti, danneggiate dall’emergenza Covid 19. Si tratta del "BonuSicilia commercio ambulante".

I contributi saranno destinati agli imprenditori che rientrano nei codici Ateco 47.81 (commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande), 47.82 (commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature) e 47.89 (commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti).

Non rientrano, invece, tra i destinatari le imprese che esercitano l’attività di commercio ambulante con posto fisso.

Il "BonuSicilia commercio ambulante" sarà gestito attraverso una procedura automatica, con procedimento a sportello. La dotazione finanziaria complessiva è di 18 milioni e 463.771 euro. Il contributo a fondo perduto può essere concesso nella misura massima di 5 mila euro per ciascun richiedente, ma la somma che verrà effettivamente concessa a chi farà richiesta sarà calcolata ripartendo la dotazione finanziaria in base alle istanze ammesse.

Secondo le stime dell’assessorato delle Attività produttive, il "BonuSicilia commercio ambulante" ha un bacino di circa 12mila imprese potenzialmente beneficiarie.