COLPITO AL VOLTO CON UN TUBO IN FERRO DAVANTI A DECATHLON, RICERCATO UNO DEGLI AGGRESSORI

Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha denunciato in stato di libertà F. I. (classe ’88) per i reati di lesioni personali aggravate in concorso con persona, allo stato, rimasta ignota e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico nel pomeriggio di ieri intorno alle 15.30, personale delle Volanti veniva inviato presso il Centro Commerciale “Le Porte di Catania” e precisamente all’ingresso del negozio denominato Decathlon ove si accertava che poco prima due individui avevano aggredito in modo violento un uomo, colpendolo al volto con un tubo in ferro. A seguito della visione delle immagini registrate dal sistema di video-sorveglianza della predetta attività era possibile addivenire all'identificazione certa dell’aggressore il quale veniva prontamente rintracciato presso la sua abitazione e condotto presso gli uffici della locale Questura per gli adempimenti di rito. La vittima, a seguito delle fratture riportate al volto, veniva trasportata presso il locale nosocomio per le cure del caso con prognosi di gg 30 s.c.

Sono in corso ulteriori indagini per cercare di risalire all'identità del complice, tutt’ora ricercato