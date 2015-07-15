Colpo da 400 euro all'A&O: i carabinieri sulle tracce dei rapinatori

Ad agire, oggi alle 14.45, sono stati in due

95047.it La rapina è stata consumata attorno alle 14.15 di oggi al supermercato "A&O" di Corso Italia. Ad agire sono stati in due col volto travisato e uno dei quali armato di pistola. L'irruzione all'interno del market con il balordo armato che è rimasto a fare il palo all'ingresso mentre il compare ha provveduto a svuotare la cassa: il bottino portato via ammonta a circa 400 euro. I due sono poi filati a piedi verso il quartiere di zona Ardizzone. I carabinieri sono giunti sul posto quasi subito, allertati da un cittadino che si trovava a passare da lì, lungo la strada. Dei rapinatori, però, nessuna traccia.

Si conosce, tuttavia, la loro descrizione fisica: indossavano entrambi una tuta "Legea" di colore blu con due diverse magliette, invece, di colore grigio. Alti, uno 1 metro e 65; l'altro 1 e 80. Dopo l'assalto, come detto, sono fuggiti via a piedi con i carabinieri che hanno perimetrato del tutto la zona mettendosi sulle loro tracce.