COLTIVAVA ED ESSICCAVA L’“ERBA” A CASA, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne disoccupato del luogo, per coltivazione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una mirata attività investigativa, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di via Verdiana, dove hanno rinvenuto e sequestrato un barattolo in vetro contenente 400 grammi di marijuana, pronta alla vendita; 25 piante di canapa indiana, di varia metratura, di cui 10 già essiccate e 15 in corso di fioritura; 1 bilancino di precisione funzionante; materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi da porre in commercio.

All’interno della stanza adibita alla coltivazione della canapa indiana, i Carabinieri hanno trovato le lampade utilizzate per il processo di essicazione.

Terminate le formalità di rito, il coltivatore veniva relegato agli arresti domiciliari.