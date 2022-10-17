Come Guadagnano i Bookmaker? Ecco La Verità

Come Guadagnano i Bookmaker? Ecco La VeritàUno degli aspetti fondamentali e interessanti delle scommesse sportive è che è possibile realizzare costantemente un profitto. Devi sapere cosa stai facendo...

Uno degli aspetti fondamentali e interessanti delle scommesse sportive è che è possibile realizzare costantemente un profitto. Devi sapere cosa stai facendo e applicare le giuste strategie, ma si può fare.

Tuttavia, la maggior parte degli scommettitori perde denaro nel lungo periodo. Ci sono diversi motivi per cui questo è il caso, uno dei quali è il fatto che i bookmaker utilizzano determinate tecniche per assicurarsi di essere sempre in vantaggio.

Le scommesse sportive di successo riguardano fondamentalmente il superamento di questo vantaggio. I bookmaker sono essenzialmente i tuoi avversari e devi imparare a batterli. In questo articolo spieghiamo i metodi utilizzati dai bookmaker per darsi il vantaggio.

Esaminiamo anche l'altro motivo principale per cui fanno soldi: la maggior parte degli scommettitori fa scommesse sbagliate.

Quindi, quanto esattamente guadagnano i bookmaker?

I bookmaker guadagnano in questo modo:

Hanno impostato i prezzi di scommessa giusti (il vig)

Impostazione e modifica delle linee di puntata

Bilanciare il libro – Eliminare il rischio

Contando sulle emozioni dello scommettitore e sulla mancanza di conoscenza

Principio di base del bookmaker

Il principio di base del bookmaker è semplice e abbastanza ovvio. Un bookmaker riceve denaro ogni volta che scommette un cliente e paga ogni volta che uno dei suoi clienti vince una scommessa. L'idea è di prendere più soldi che pagare.

L'arte del bookmaker sta nell'assicurarsi che ciò avvenga.

I bookmaker non possono controllare l'esito degli eventi sportivi, ma possono controllare quanto possono vincere o perdere su un determinato risultato. I bookmaker più importanti come scommesse.netbet.it, stabiliscono le quote per tutte le scommesse che piazzano, il che alla fine consente loro di garantire un profitto.

Carica Vigorish/The Overround

La tecnica principale utilizzata dai bookmaker per mettere le quote a loro favore è l'inclusione di vigorish. Vigorish, o vig, è anche noto come juice, margin o overround. È integrato nei bookmaker di quote impostati per aiutarli a realizzare un profitto.

In sostanza, è una commissione addebitata per le scommesse. Per spiegare al meglio vig, useremo un semplice esempio di lancio di una moneta.

C'è una probabilità del 50% di testa e una probabilità del 50% di croce. Se un bookmaker offrisse quote reali sul lancio di una moneta, offrirebbe denaro pari.

Questo è 2,00 in quote decimali, +100 in quote moneyline e 1/1 in quote frazionarie. Una scommessa vincente di $ 10 a denaro pari restituisce $ 20, che è un profitto di $ 10 più la puntata iniziale.

Diciamo che questo bookmaker aveva 100 clienti che scommettevano tutti $ 10 sul lancio di una moneta, metà dei quali scommetteva su croce e metà su testa. Il bookmaker non guadagnerebbe affatto in questo scenario.

Esempio di pagamento in denaro pari

Come puoi vedere dall'immagine sopra, i bookmaker stanno ricevendo un totale di $ 1.000 in scommesse, ma devono anche pagare un totale di $ 1.000 in vincite qualunque sia il risultato. Dal momento che sono in affari per fare soldi, questo ovviamente non è uno scenario positivo.

Questo è esattamente il motivo per cui costruiscono la forza delle probabilità. Possono quindi garantire, almeno in teoria, che faranno soldi indipendentemente dal risultato. Quando due esiti sono ugualmente probabili, è normale che utilizzino quote di 1,9091 (-110 in moneyline, 10/11 in frazionario).

Continuando con l'esempio del lancio della moneta, le probabilità su testa e croce sarebbero sempre le stesse, ma ora sarebbero a 1,9091. Ciò significa che un successo di $ 10 restituirebbe un totale di $ 19,09 ($ 9,09 di profitto, più $ 10 di puntata originale).

Vediamo ora come appare il bookmaker, con 50 clienti che scommettono su croce e 50 clienti che scommettono su testa.

-110 Esempio di pagamento

Come puoi vedere, il cambiamento delle quote ha fatto una grande differenza e il bookmaker ora realizza un profitto garantito su ogni lancio della moneta.

L'importo totale che pagano sarà sempre di $ 954,50 contro i $ 1.000 che hanno ricevuto in scommesse totali. Il loro margine di profitto integrato di $ 45,50 è il vigorish, o overround, e di solito è espresso come percentuale delle scommesse totali ricevute.

In questo caso il vig è pari a circa il 4,5%.

Questo è un esempio molto semplificato, ma serve a illustrare come i bookmaker stabiliscono le quote per dare loro un vantaggio. Le cose si complicano un po' quando si tratta effettivamente di eventi sportivi, poiché i possibili risultati di solito non sono ugualmente probabili.

Ci sono più di due possibili risultati in molti mercati di scommesse e i bookmaker non sempre riceveranno esattamente lo stesso importo su tutti i possibili risultati.

Per questi motivi, fare soldi come bookmaker non è così semplice come caricare semplicemente vig. Sono necessarie altre tecniche per garantire profitti coerenti, ed è qui che entra in gioco il ruolo dei compilatori di quote.