COME PRESENTARE LA DOMANDA PER I BUONI SPESA COMUNALI , IL MODULO
Si avvisano i Cittadini, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, è possibile presentare istanza per usufruire del buono spesa comunale nei seguenti modi:
1) Tramite mail, scaricando e compilando il modulo alla presente allegato che va inoltrato all'indirizzo: [email protected]
OPPURE
2) Contattare telefonicamente l'ufficio servizi sociali da lunedi al venerdi dalle ore 9,00- alle ore 13,00 TEL 095-7070376 , 095 7970254 , 3208652987 , 3407961422
SCARICA CLICCANDO QUI IL MODULO
I buoni saranno di €. 40, 00 per ogni famiglia (due buoni da 20 Euro)
Il Resp.le di Settore Dott.ssa C. Conti