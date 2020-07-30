COME SAREBBE OGGI DENISE PIPITONE: LA RICOSTRUZIONE FOTOGRAFICA DEL RIS

Diffusa una nuova ricostruzione fotografica della bimba rapita nel 2004 a MazaraEcco come potrebbe essere oggi Denise Pipitone, la bambina di nemmeno 4 anni rapita da ignoti il 1° settembre 2004 a Maz...

Diffusa una nuova ricostruzione fotografica della bimba rapita nel 2004 a Mazara

Ecco come potrebbe essere oggi Denise Pipitone, la bambina di nemmeno 4 anni rapita da ignoti il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. Si tratta di una nuova ricostruzione fotografica della bambina, oggi 19enne, che la procura di Marsala ha richiesto ai carabinieri del Ris. Una foto, pubblicata dall’Ansa, ottenuta con la tecnica cosiddetta “age progression”, la stessa che già qualche anno addietro aveva rivelato l’allora possibile volto della bambina. Nella ricostruzione Denise è ovviamente più grande rispetto alla precedente di qualche anno addietro. Una foto che ci si augura possa dare ancora speranza per ritrovare in vita la bambina ormai diventata donna, che il prossimo ottobre compirebbe 20 anni.