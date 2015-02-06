Cominciano i 7 venerdì dell'Addolorata

Il tema che accompagna le celebrazioni di quest'anno è: "Contemplazione e preghiera per i Consacrati

95047.it Da venerdì 6 febbraio 2015, inizia il cammino dei Sette Venerdì dell’Addolorata che condurrà la Comunità Ecclesiale di Paternò alla Celebrazione della memoria della Beata Vergine Maria Addolorata il prossimo 27 marzo e quindi, alla Celebrazione della Pasqua 2015.

Il tema che accompagnerà le celebrazioni liturgiche di quest’anno, in sintonia con la Chiesa Universale che sta celebrando l’Anno di speciale preghiera per la Vita Consacrata, sarà quello della "Contemplazione e preghiera per i Consacrati".

Ogni venerdì nella Chiesa Santa Margherita saranno celebrate due SS. Messe: una alle 8,30 presieduta dal Rettore della Chiesa (don Salvatore Alì) e una alle ore 18,30 che ogni settimana sarà presieduta da un Sacerdote diverso.

Domani a presiedere l’Eucarestia delle ore 18,30 sarà il Sac. Mimmo Evola (ex Parroco della Parrocchia Spirito Santo in Paternò) che proprio quest’anno ha celebrato il 25° anniversario di Ordinazione Presbiterale.