COMMANDO NELLA NOTTE ASSALTA L'UFFICIO POSTALE DI VALVERDE CON L'ESCAVATORE . IL VIDEO

Una banda di malviventi la notte scorsa è riuscita a portare via uno sportello Postamat a Valverde, in provincia di Catania. L’intera scena è stata immortalata in un video diventato virale. Nel filmat...

Una banda di malviventi la notte scorsa è riuscita a portare via uno sportello Postamat a Valverde, in provincia di Catania.

L’intera scena è stata immortalata in un video diventato virale. Nel filmato si vedono sei persone incappucciate, a quanto pare tutti uomini, che in circa tre minuti mettono a segno il colpo in via Vincenzo Bellini.

Per portare via lo sportello automatico è stato utilizzato un escavatore poi abbandonato sul posto. In azione anche un furgone bianco, probabilmente rubato e con il tettuccio in parte tagliato forse per facilitare le operazioni di carico, e una macchina Alfa Romeo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.