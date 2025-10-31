Commemorazione dei Defunti a Paternò: Taxi Solidale della Misericordia su prenotazione. Orari dei cimiteri e viabilità: tutte le info utili

In occasione della Commemorazione dei Defunti, la Confraternita di Misericordia di Paternò attiva per la prima volta un servizio speciale rivolto ai cittadini con difficoltà motorie o impossibilitati...

In occasione della Commemorazione dei Defunti, la Confraternita di Misericordia di Paternò attiva per la prima volta un servizio speciale rivolto ai cittadini con difficoltà motorie o impossibilitati a raggiungere autonomamente i cimiteri cittadini. L’iniziativa nasce per garantire a tutti la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in un momento di raccoglimento e memoria.

Il servizio taxi solidale sarà disponibile su prenotazione. È possibile contattare la Misericordia telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 095 85 83 06 entro le ore 12:00 del 1° novembre 2025.

La prestazione sarà svolta con contributo libero, lasciando ai cittadini la possibilità di donare secondo le proprie disponibilità.

L’associazione si impegnerà a soddisfare il maggior numero di richieste; in caso di forte affluenza, il servizio potrà essere esteso anche ai giorni successivi, compatibilmente con le attività ordinarie già programmate.

Il Governatore Luigi Aiello, insieme ai volontari, ha promosso l’iniziativa quale gesto di vicinanza verso le persone più fragili, sottolineando l’importanza di garantire dignità e supporto a chi desidera commemorare i propri defunti.

Parallelamente, il Comune di Paternò comunica orari e disposizioni straordinarie per l’accesso ai cimiteri e la viabilità nei giorni 1 e 2 novembre 2025.

Orari di apertura dei cimiteri

– Cimitero Monumentale (collina storica)

– Cimitero di via Balatelle

Apertura al pubblico: 8:00 – 17:00

Si raccomanda un comportamento decoroso nel rispetto del luogo e della ricorrenza.

Viabilità – Cimitero Monumentale (collina storica)

Dalle 7:00 alle 18:00 senso unico su:

via P.B. Virgillito

via Degli Svevi

tratto vicino ex convento San Francesco

via Dei Normanni

via Moncada

via Carmine

Piazza S. Barbara

Divieto di sosta con rimozione su:

via Carmine

Piazza S. Barbara

slargo adiacente via Carmine

aree laterali tra via Carmine e via P.V. Bonaccorsi

Viabilità – Nuovo Cimitero (via Balatelle)

Dalle 7:00 alle 18:00 rotatoria interna al parcheggio con circolazione antioraria.

I veicoli provenienti da:

Piazza Carlo Alberto

via Scala Vecchia

direzione opposta via Balatelle

dovranno entrare nel parcheggio, costeggiare il muro, uscire su via Sella e rientrare su via Balatelle.

Divieti

vietata la svolta a sinistra verso Piazza Carlo Alberto e via Scala Vecchia

obbligo di svolta a destra verso S.P. 135 e via Michelangelo Buonarroti

divieto di sosta sul lato sinistro di via Balatelle (civ. 63 – via Sella)

Controlli e deroghe

La Polizia Municipale sarà presente per assicurare il rispetto delle disposizioni, con possibilità di derogare in caso di necessità. Esclusi dai divieti mezzi di soccorso, forze dell’ordine e servizi pubblici.

Il Comune invita a rispettare segnaletica e divieti per favorire un’affluenza ordinata e agevolare tutti i visitatori.

Una giornata di forte tradizione e memoria per la comunità paternese, accompagnata da un gesto di solidarietà che permette anche a chi ha difficoltà di vivere questo momento con dignità e serenità.



